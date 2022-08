Tragedia sfiorata a Reggio Calabria: ferita lievemente una 80enne investita

Attimi di paura questa mattina lungo Viale Aldo Moro a Reggio Calabria, dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada. L'uomo alla guida del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso, allertando il personale medico che è prontamente giunto sul posto per un primo controllo.

La malcapitata - un'ottantenne - è rimasta lievemente ferita, e non avrebbe riportato lesioni preoccupanti. Tuttavia, vista l'eta avanzata, si è preferito trasferirla ugualmente in ospedale per maggiori accertamenti. Sul posto, la Polizia Locale per i dovuti accertamenti sul sinistro.