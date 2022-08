Covid, contagi dimezzati (+558), ma tasso di positività supera il 25%

Contagi da coronavirus dimmezzati a Ferragosto. Questo il quadro emerso dall'odierno bollettino sull'andamento del contagio, dove si certificano appena 558 nuovi casi a fronte di 993 guariti. Invariato il numero dei ricoveri, mentre si registra, purtroppo, un ulteriore decesso.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+193), seguita da Cosenza (+180), Catanzaro (+106), Vibo Valentia (+44) e Crotone (+3) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+32). Processati 3 milioni e 586.234 tamponi da inizio pandemia (+2.200) con un tasso di positività leggermente in aumento (25,36%).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 181.569 (+193) mentre gli attivi sono 6.567, di cui 6.525 in isolamento domiciliare, 42 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 174.164 i guariti ed 838 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 146.222 (+180), mentre i casi attivi sono 51.448. Di questi, 51.353 sono in isolamento, 93 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 93.530 guariti e 1.244 deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 86.519 (+106), mentre i casi attivi sono 3.817. Di questi: 3.765 in isolamento, 43 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 82.336 i guariti e 366 i decessi.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 45.136 (+44), mentre i casi attivi sono 1.706. Di questi, 1.690 in isolamento, 16 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 43.252 i guariti e 178 i decessi.

Nel crotonese infine i casi covid salgono a 51.362 (+3) mentre gli attivi sono 2.319. Di questi: 2.296 si trovano in isolamento, 23 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 48.789 i guariti e 254 i deceduti.