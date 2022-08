Covid, “solo” 1.022 contagi: tasso di positività torna a sfiorare il 25%

Pochi contagi, ma anche pochi tamponi. Non c'è altro modo per spiegare il tasso di positività che risale al 24,93%, guadagnando quasi quattro punti percentuali rispetto a ieri. I nuovi casi di contagio infatti sono "appena" 1.022, a fronte di 1.211 guariti.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+363), seguita da Reggio Calabria (+296), Catanzaro (+215), Vibo Valentia (+84) e Crotone (+4) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+60). Processati 3 milioni e 584.034 tamponi da inizio pandemia (+4.100).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 146.042 (+363), mentre i casi attivi sono 51.273. Di questi, 51.177 sono in isolamento, 94 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 93.526 guariti e 1.244 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 181.376 (+296) mentre gli attivi sono 6.983, di cui 6.942 in isolamento domiciliare, 41 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 173.555 i guariti ed 838 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 86.413 (+215), mentre i casi attivi sono 3.810. Di questi: 3.757 in isolamento, 45 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 82.237 i guariti e 366 i decessi.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 45.092 (+84), mentre i casi attivi sono 1.836. Di questi, 1.820 in isolamento, 16 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 43.087 i guariti e 178 i decessi.

Nel crotonese infine i casi covid salgono a 51.359 (+4) mentre gli attivi sono 2.417. Di questi: 2.395 si trovano in isolamento, 22 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 48.688 i guariti e 254 i deceduti.