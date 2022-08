Paura in autostrada in Calabria: contromano e nella notte, fermato dalla Polizia Stradale

Avrebbe certamente potuto avere conseguenze più gravi la disavventura vissuta nella notte scorsa sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in Calabria.

Nel tratto compreso tra la Lamezia Terme (nel catanzarese) e Pizzo Calabro (nel vibonese), poco dopo la mezzanotte e mezza di oggi una vettura si è inserita sull’arteria ma contromano percorrendone un tratto fin quando non è stata intercettata da una pattuglia della Polizia Stradale che l’ha fermata sulla carreggiata sud, nei pressi dello svincolo per la città della Piana.

Non è ancora chiaro da quale svincolo l’automobilista abbia imboccato, erroneamente, la carreggiata dato che quello di Pizzo Calabra dista alcuni chilometri.

Evidentemente terrorizzati gli automobilisti che in quel momento percorrevano lo stesso tratto di autostrada, sulla giusta corsia, e che hanno incrociato l’auto viaggiare in senso opposto. Fortunatamente il tutto è finito senza conseguenze per nessuno.