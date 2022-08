Nomine dell’Arcivescovo di Crotone monsignor Panzetta

La Cancelleria arcivescovile comunica che monsignor Angelo Raffaele Panzetta ha provveduto alla nomina di parroci, amministratori e collaboratori parrocchiali.

In particolare don Elder Yamid Dallos, sinora Parroco non moderatore della Parrocchia Assunta o ad Nives in Isola di Capo Rizzuto, diventa parroco delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo e S. Maria della Sanità di Strongoli; don Luca Belcastro, sinora parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo in Belcastro, diventa parroco della parrocchia San Giovanni Battista di San Mauro Marchesato; don David Fiore, sinora parroco delle parrocchie San Giovanni Battista di San Mauro Marchesato e San Nicola Vescovo di Scandale, diventa parroco delle arrocchie SS. Annunziata e SS. Crocifisso in Cutro; don Rino Le Pera, sinora direttore della Caritas diocesana, diventa Parroco della parrocchia Maria Madre della Chiesa in Crotone; don Simone Scaramuzzino, sinora responsabile regionale del Seminario propedeutico, diventa parroco della parrocchia Santa Teresa d'Avila in Strongoli Marina; monsignor Alessandro Saraco, sinora amministratore parrocchiale della parrocchia San Dionigi di Crotone, diventa Parroco della stessa, e viene annoverato tra i membri del Capitolo Cattedrale con l'Ufficio di Arciprete, rettore e sacrista Maggiore della Basilica Cattedrale; don Laurent Mbale, sinora parroco della parrocchia Cristo Risorto a Steccato di Cutro, diventa amministratore della Parrocchia San Nicola Vescovo di Scandale; don Honorè Pacome Abega, sinora parroco non moderatore della parrocchia Assunta o ad Nives in Isola di Capo Rizzuto, diventa amministratore della Parrocchia San Giovanni Battista in Apriglianello; don Pasquale Squillacioti, parroco di San Leonardo di Cutro, diventa amministratore della Parrocchia Cristo Risorto di Steccato di Cutro; don Leopoldo Arabia, sinora vicario parrocchiale delle Parrocchie San Giovanni Battista di San Mauro Marchesato e San Nicola Vescovo di Scandale, diventa vicario parrocchiale delle Parrocchie SS. Annunziata e SS. Crocifisso di Cutro; don Muyembi Nkole (Celestino), sinora vicario parrocchiale della Parrocchia San Giovanni Battista in Apriglianello, diventa vicario parrocchiale delle Parrocchie SS. Annunziata e SS. Crocifisso di Cutro; don Francesco Cardace, sinora vicario parrocchiale delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo e S. Maria della Sanità di Strongoli, diventa Vicario parrocchiale della Parrocchia Assunta o ad Nives in Isola di Capo Rizzuto; don Nicodemo Pollinzi (Mirko) dell'Oratorio di San Filippo Neri, diventa vicario Parrocchiale della parrocchia Assunta o ad Nives di Isola di Capo Rizzuto; don Maurizio Scicchitano, parroco della Parrocchia SS. Cosma e Damiano, diventa anche vicario della Parrocchia San Dionigi di Crotone; don Giuseppe Messina, sinora parroco della Parrocchia San Giovanni Battista in Apriglianello, diventa Vicario parrocchiale della Parrocchia San Paolo in Crotone. Tutte le nomine diventeranno effettive nel mese di settembre.

Inoltre l'Arcivescovo ha provveduto all'avvicendamento di alcuni Uffici della Curia arcivescovile: don Alberto Lorenzo, notaio aggiunto di Curia, diventa Cancelliere arcivescovile; don Stefano Cava, direttore della Caritas diocesana; don Pasquale Bonofiglio, direttore dell'Ufficio Insegnanti di Religione Cattolica; don Antonio Macri, direttore dell'Ufficio Famiglia; don Pasquale Riganello, sinora Direttore dell'Ufficio per la Pastorale vocazionale, diventa Direttore dell'Ufficio per la Vita Consacrata; don Simone Scaramuzzino, Direttore dell'Ufficio per la pastorale Giovanile, diventa anche Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Vocazionale; don Santo Riccelli, vice direttore dell'Ufficio per la Pastorale giovanile; don Francesco Cardace, vice direttore per l'Ufficio per la Pastorale Vocazionale.

Altre nomine della Curia saranno comunicate successivamente e diventeranno effettive dal mese di settembre e ottobre.