Covid, non si fermano i decessi (+10). Calano contagi (+1.088) e ricoveri (-24)

Bilancio drammatico nell'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria. Al netto del numero di casi al ribasso (+1.088), oramai costantemente inferiore a quello dei guariti (+1.784), pesano gli ulteriori 10 decessi registrati nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+307), seguita da Catanzaro (+241), Crotone (+185), Reggio Calabria (+178) e Vibo Valentia (+126) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+51). Processati 3 milioni e 579.934 tamponi da inizio pandemia (+5.063) con il tasso di positività al 21,49%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 145.697 (+307), mentre i casi attivi sono 50.916. Di questi, 50.822 sono in isolamento, 92 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 93.522 guariti e 1.241 deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 86.198 (+241), mentre i casi attivi sono 3.905. Di questi: 3.853 in isolamento, 4 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 81.927 i guariti e 366 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 51.355 (+185) mentre gli attivi sono 2.563. Di questi: 2.537 si trovano in isolamento, 276 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 48.538 i guariti e 254 i deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 181.080 (+178) mentre gli attivi sono 7.367, di cui 7.332 in isolamento domiciliare, 45 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 172.877 i guariti ed 836 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 45.008 (+126), mentre i casi attivi sono 1.798. Di questi, 1.782 in isolamento, 16 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 43.032 i guariti e 178 i decessi.