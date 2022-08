Controlli a Cosenza, due arresti: uno finisce in carcere, l’altro ai domiciliari

Una persona finita in carcere ed un’altra ai domiciliari: è il bilancio dei servizi eseguiti ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cosenza.

Nel dettaglio, un 53enne russo residente nel capoluogo, già sottoposto ai domiciliari, in più circostanze non è stato trovato in casa durante i controlli di routine eseguiti dai carabinieri e pertanto il Magistrato di Sorveglianza, alla luce delle reiterate violazioni, ha disposto che lo stesso venisse portato in carcere, provvedimento subito eseguito dai militari.

Gli stessi carabinieri, poi, hanno arrestato in flagranza un 38enne di Mendicino, già noto alle forze dell’ordine: l’uomo, sottoposto alla Sorveglianza Speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato trovato a bordo di un’auto nel centro Cosenza. Accertata la violazione è stato così posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.