Nel vivaio nascondeva decine di dosi di marijuana, incastrato dal cane antidroga

Un uomo di Squillace, nel catanzarese, già noto alla forze dell’ordine e sospettato di avere avviato un’attività di spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale.

I militari sono dapprima entrati in un vivaio gestito dall’indagato dove durante la perquisizione il fiuto del cane antidroga Manko ha portato a scoprire, in due differenti parti dell’attività, decine di dosi di marijuana già confezionate, assieme a del materiale per il confezionamento e a 305 euro in contanti che si ritiene siano il guadagno delle vendita, anche in considerazione del fatto che il denaro è stato segnalato dal fiuto del carabinieri a quattro zampe e quindi verosimilmente intriso di droga.

Dell’altro narcotico - in tutto poco più di 30 grammi di marijuana, tutti suddivisi in dosi - è stata trovato poi nell’appartamento dell’uomo il quale è finito ai domiciliari, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

All’esito dell’udienza di convalida, tenutasi questa mattina, il Gip ha convalidato l’arresto disponendo la scarcerazione dell’indagato.