Ancora un incidente sulla Ss 106. Scontro tra due auto, quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, ed ancora una volta, sulla statale 106, in località Furtado del comune di Santa Caterina sullo Ionio, nel catanzarese.

Due le auto coinvolte: una Jeep Cherokee ed una Audi A1 con quest'ultima che a seguito dell'impatto è finita fuori strada. I feriti viaggiavano a bordo delle vetture e dopo essere stati soccorsi sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le prime cure e per esser poi accompagnati in ospedale per gli opportuni accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato che hanno messo in sicurezza il sito e delle vetture; presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza, il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale e il soccorso stradale per il recupero delle auto incidentate.