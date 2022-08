Cane anziano sordo e cieco cade in un pozzo: soccorso dai Vigilfuoco

Una squadra dei vigili del fuoco di Catanzaro insieme ai colleghi del Saf, l’unità Speleo Alpino Fluviale del Corpo, è intervenuta oggi a mezzogiorno in via per Gimigliano del capoluogo per salvare un anziano cane labrador, ormai sordo e cieco, che era caduto in un pozzo.

I pompieri si sono così calati all’interno e raggiunto l’animale lo hanno dapprima rassicurato per verificare che stesse bene poi, lo hanno immobilizzato e, con delle imbracature di sicurezza in dotazione al Saf lo hanno recuperato e portato in al sicuro.

Il cane è stato così affidato al suo proprietario che lo ha portato dal veterinario per altri controlli.