Dipignano. Arrestato 23enne, in casa droga e l’occorrente per confezionarla

Gli hanno trovato in casa 478 grammi di marijuana e per questo motivo un 23enne di Dipignano è stato arrestato in flagranza e dopo l’udienza di convalida sottoposto all’obbligo di dimora con il vincolo della permanenza in casa durante la notte.

Stamani i carabinieri della stazione locale, dopo aver cinturato l’area d’intervento, sono entrati in casa del giovane ed hanno eseguito una perquisizione.

Trovato dapprima un piccolo quantitativo di hashish, un bilancino di precisione e del materiale vario di solito usato per il confezionamento delle droga, hanno così deciso di approfondire i controlli arrivando a scovare nell’abitazione due involucri contenenti la marijuana.