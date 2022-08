Maltempo, Occhiuto ringrazia Protezione civile e soccorritori

“Voglio ringraziare la Protezione Civile, guidata impeccabilmente da Domenico Costarella, i Vigili del Fuoco, gli operatori di Calabria Verde, le associazioni di volontariato, e le forze dell’ordine tutte, che in queste ore sono intervenuti - soprattutto a Scilla e a Villa San Giovanni - a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito parte della Calabria".

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"La situazione è complessa - soprattutto a Scilla ci sono parecchi detriti, trascinati dall’esondazione di un torrente, che andranno rimossi - prosegue il presidente - ma sotto controllo.

"I danni sono ingenti, ma fortunatamente non ci sono persone coinvolte. La Regione Calabria è da stamane impegnata - con tutte le sue ramificazioni - nelle operazioni di soccorso, ed è in stretto contatto con i Comuni maggiormente colpiti dalle precipitazioni intense delle ultime ore per dare ai territori e alle comunità il miglior supporto possibile”.