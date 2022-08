Maltempo: piogge e temporali attesi al Centro e al Sud, in Calabria è allerta gialla

Nella giornata di domani, sabato 13 agosto, un nucleo depressionario freddo si sposterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando delle condizioni di instabilità su gran parte delle regioni italiane centrali peninsulari e nel mezzogiorno, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose.

Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede quindi dal mattino di domani, sabato 13, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima su Lazio, specie i settori orientali e meridionali, Abruzzo, specie i settori appenninici e sul Molise, in estensione a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria specie i settori settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

In relazione ai fenomeni in atto e previsti è stata valutata sempre per domani allerta gialla su Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna e Sicilia.