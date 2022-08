Covid, il Bollettino. Altri sette decessi in Calabria, aumentano i ricoveri in intensiva

È funestata da ben sette decessi quest’ennesima giornata di monitoraggio del Covid19. Il bollettino ufficiale della Regione Calabria informa infatti che vi sono ancora altre vittime per o con il virus, esattamente cinque a Cosenza e due a Reggio Calabria.

Sul fronte del contagio, invece, i nuovi positivi sono 1200 in più rispetto a ieri: 352 nel cosentino, 295 nel reggino, 254 nel catanzarese, 131 nel crotonese e 113 nel vibonese; sono 55 invece quelli provenienti da fuori regione.

Da annotare quest’oggi altri 2086 guariti mentre arrivano a 69931 (-893 da ieri) gli attualmente positivi di cui 69666 (-872) che si trovano in isolamento domiciliare, 252 (-24) assisiti in ospedale e 13 (+3) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4012 (47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3957 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 81945 (81580 guariti, 365 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 50994 (100 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50892 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 94378 (93141 guariti, 1237 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2529 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2506 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 48641 (48387 guariti, 254 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 7893 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7833 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 173009 (172177 guariti, 832 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1855 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1839 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 43027 (42849 guariti, 178 deceduti).