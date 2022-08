Hashish, marijuana e piantina di cannabis in casa: coppia di Borgia arrestata per spaccio

Due persone sono finite ai domiciliari dopo esser state arrestate in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e poi scarcerati dal Gip dopo l’udienza di convalida svoltasi questa mattina.

I fatti contestati risalgono a martedì scorso, 9 agosto, quando i carabinieri della Stazione di Borgia insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno effettuato un controllo in un’abitazione di Roccelletta abitata dai due, che sono conviventi.

Il controllo è stato preceduto da un’intensa attività informativa che aveva interessato gli arrestati, peraltro già noti per reati sempre inerenti gli stupefacenti, e per i quali si riteneva possibile che avessero riavviato un’attività di vendita al dettaglio di droghe.

Pertanto, appena giunti sul posto per effettuare una perquisizione, il fiuto del cane Manko ha immediatamente condotto i carabinieri verso un’auto parcheggiata per strada, in evidente stato di abbandono, proprio di fronte alla casa dei due.

Nel parasassi della vettura i militari vi hanno ritrovato un panetto di hashish del peso di poco meno di 50 grammi. Vista la conoscenza dell’area, zona rurale con pochissime abitazioni e con una sola strada, peraltro privata, che vi conduce, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione dei due.

All’interno della casa hanno così ritrovato dell’hashish - peraltro perfettamente combaciante, nella forma, con il panetto trovato nell’autovettura - assieme a tre grammi di marijuana, una piantina di cannabis indica e la somma in contante di 605 euro che, ritenuta provento di spaccio, è stata posta sotto sequestro.