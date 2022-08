Tragico incidente sull’autostrada A2, automobilista muore nel cosentino

Ancora un’altra vittima sulle strade calabresi. L’ennesimo tragico incidente mortale è avvenuto questa volta sull’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Campotense e Mormanno, in provincia di Cosenza, in prossimità del km 171,000.

Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto un veicolo e nell'impatto ha perso la vita il conducente.

Al momento a tutti i mezzi in transito nel tratto interessato dell’autostrada si consigliata l'uscita allo svincolo di Campotenese con rientro allo svincolo di Laino Borgo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche il personale Anas e delle Forze dell'Ordine per ripristinare la normale transitabilità appena possibile.