Maltempo nel reggino: code allo svincolo degli imbarchi, per i traghetti attese di due ore

È di circa tre ore il tempo d’attesa agli imbarchi per la Sicilia dalla Calabria. Il maltempo che sta imperversando sul versante reggino ha difatti causato forti disagi anche alla viabilità.

Al momento, come riferisce l’Anas, si registrano code di circa due chilometri lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra lo svincolo di Santa Trada e quello di Villa San Giovanni.

È stata istituita l'uscita obbligatoria per tutti i veicoli allo svincolo di Rosarno con stoccaggio dei veicoli diretti in Sicilia presso l'area portuale di Gioia Tauro, mentre i mezzi diretti a Reggio Calabria potranno rientrare allo stesso svincolo e proseguire in A2.