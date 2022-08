Giocata fortunata a Crosia: vinti 45 mila euro al Superenalotto

Il jackpot da oltre 253 milioni è stato nuovamente sfiorato in Calabria, dove un fortunato giocatore ha messo a segno un 5 da oltre 45 mila euro. È successo a Crosia nella serata di ieri, dopo una giocata avvenuta in una tabaccheria di Via Nazionale.

La schedina convalidata ha permesso di portare a casa un bel gruzzolo, molto lontano però dalla somma del jackpot: l'ultimo 6 è stato centrato lo scorso anno a Montappone, per una vittoria da 156 milioni.