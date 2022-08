Cropani. Stabilimento balneare va a fuoco nella notte: si indaga sulle cause

Uno stabilimento balneare a Cropani Marina è stato interessato, nella notte, da un violento incendio che ne ha interessato e distrutto più parti. Le fiamme infatti hanno colpito la zona bar, il ristorante, la veranda ed un'area adibita a dispensa, provocando notevoli danni.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che attorno alle 4:30 erano già operativi sul posto. Estinte le fiamme e messo in sicurezza lo stabile in legno, da un primo sopralluogo sarebbe emerso come la struttura non sia stata compromessa a livello portante. Vista la tarda ora, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto anche i Carabinieri per le dovute indagini, al fine di vagliare ogni ipotesi sulla natura delle fiamme. Al momento non si esclude alcuna pista.