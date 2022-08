Supermercati e ristorazione al setaccio dei Nas, otto denunce e varie sanzioni

Dieci sanzioni penali elevate e 37 violazioni amministrative contestate per oltre 20 mila euro di multe: è il bilancio dei servizi messi in campo dall’inizio dell’estate in corso dai Carabinieri del Nas di Catanzaro sia nella provincia del capoluogo di regione che in quella di Vibo Valentia.

I militari del Nucleo Antisofisticazione hanno ispezionato in totale settanta attività economiche che operano nel settore alimentare, rilevandone ventidue irregolari, praticamente quasi un terzo di quelle controllate, che oltre alle sanzioni accennate hanno portato alla denuncia di otto persone mentre sono diciotto quelle che state segnalate alla Autorità Amministrativa.

In particolare a Squillace e Lamezia Terme, nel catanzarese, e a Nicotera Marina, nel vibonese, rispettivamente in un supermercato e tre attività ristorative, sono stati ritrovati e sottratti alla vendita un totale di più di 150 chili di alimenti su cui sono state riscontrate diverse irregolarità.

Disposti anche tre provvedimenti di chiusura di depositi annessi alle attività di vendita e preparazione di alimenti, che per i militari sarebbero stati attivati senza autorizzazioni e per carenze dei requisiti igienico sanitari e strutturali.