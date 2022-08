Statale 106 Jonica bloccata per un incidente stradale, gravemente ferita una persona

(Foto: Basta Vittime Sulla 106)

Traffico bloccato sulla strada statale 106 Jonica in prossimità del km 39,900 a San Carlo-Condofuri Marina, per un incidente. Un motociclo ed un'autovettura si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per una persona rimasta gravemente ferita.

Sul posto è presente il personale Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.