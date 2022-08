Jonadi: autocompattatore prende fuoco, malore per il conducente

Nella mattinata di oggi, giovedì 11 agosto, intorno alle 7:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia è intervenuta a Jonadi in via Da Messina, per un incendio che ha interessato un autocompattatore.

Il conducente del mezzo, mentre era alla guida, si è accorto che del fumo proveniva dal vano del motore ed ha arrestato la marcia, subito dopo ha allertato i pompieri ma cercando di spegnere l'incendio ha accusato un malore, probabilmente per i fumi inalati.

I Vigili, prontamente intervenuti, lo hanno messo in sicurezza somministrandogli l'ossigeno e provveduto a spegnere il mezzo andato a fuoco. Sul posto anche i soccorritori del 118 che hanno prestato le cure necessarie al malcapitato.