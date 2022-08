Covid, il Bollettino. Stabili al 23% i contagi, quattro i deceduti

Rimangono stabili i casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti conta 1.329 nuovi contagi a fronte di 961 guariti nelle ultime 24 ore, 1 nuovo ricovero, 1 in rianimazione e purtroppo ancora 4 decessi.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+383), seguita da Reggio Calabria (+334), Catanzaro (+248), Crotone (+181) e Vibo Valentia (+119) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+64). Processati 3 milioni e 569.719 tamponi da inizio pandemia (+5.589) con il tasso di positività che appare stabile al 23,78%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 145.020(+383), mentre i casi attivi sono 51.137. Di questi, 51.020 sono in isolamento, 115 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 92.651 guariti e 1.232 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 180.607 (+334) mentre gli attivi sono 8.659, di cui 8.598 in isolamento domiciliare, 61 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 171.118 i guariti ed 830 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 85.703 (+248), mentre i casi attivi sono 4.046. Di questi: 3.988 in isolamento, 52 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 81.292 i guariti e 365 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 51.039 (+181) mentre gli attivi sono 2.480. Di questi: 2.453 si trovano in isolamento, 27 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 48.305 i guariti e 254 i deceduti.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 44.769 (+119), mentre i casi attivi sono 1.900. Di questi, 1.884 in isolamento, 16 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 42.691 i guariti e 178 i decessi.