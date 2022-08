Articoli insicuri e contraffatti, maxi sequestro a Crotone di oltre 300mila prodotti

Oltre 300 mila prodotti ritenuti non conformi agli standard di sicurezza italiani ed europei, alcuni anche contraffatti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Crotone durante tre diversi servizi eseguiti in alcuni negozi della provincia.

I Baschi Verdi hanno infatti controllato due esercizi commerciali al dettaglio ritrovandovi sugli scaffali diversi articoli per la cura della persona, prodotti decorativi di varia natura destinati all’uso didattico, palline colorate per rifornire le armi ad aria compressa.

Prodotti che sono risultati non rispondenti a quanto previsto dal cosiddetto Codice del Consumo dato che erano senza le informazioni minime identificative che devono essere presenti, in modo visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette: ovvero il produttore o l’importatore, il Paese di origine, le indicazioni in lingua italiana e la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione.

Informazioni obbligatorie per la vendita spiegano i militari evidenziando come per il consumatore finale siano un “baluardo conoscitivo in merito al bene che sta acquistando e, soprattutto, garantisce la sicurezza per la salute nell’utilizzo …”.

Al termine del controllo gli articoli risultati non conformi agli standard di sicurezza, del valore commerciale complessivo di circa 50 mila euro, sono stati sequestrati mentre alle imprese, che sono state segnalate alla Camera di Commercio di Crotone, sarà comminata una sanzione che va da un minimo di 516 ad un massimo di più di 25 mila euro.

Inoltre, le fiamme gialle hanno sequestrato ad un soggetto che li vendeva in un mercato rionale, degli orologi e custodie per smartphone che riportavano i marchi di fabbrica di note case di moda e che sono risultati contraffatti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e per i reati di contraffazione e ricettazione.