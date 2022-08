Covid, il Bollettino. Lieve diminuzione dei casi (+1.385) a fronte di quattro deceduti

Lieve diminuzione dei casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti conta 1.385 nuovi contagi a fronte di 2.001 guariti nelle ultime 24 ore, -7 nuovi ricoveri e, purtroppo, 4 decessi.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+413), seguita da Reggio Calabria (+328), Catanzaro (+257), Crotone (+265) e Vibo Valentia (+52) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+70). Processati 3 milioni e 564.130 tamponi da inizio pandemia (+5.967) con il tasso di positività che appare stabile al 23,21%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 144.637(+413), mentre i casi attivi sono 50.903. Di questi, 50.792 sono in isolamento, 110 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 92.502 guariti e 1.232 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 180.273 (+328) mentre gli attivi sono 8.579, di cui 8.519 in isolamento domiciliare, 60 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 170.864 i guariti ed 830 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 85.455 (+257), mentre i casi attivi sono 4.141. Di questi: 4.079 in isolamento, 55 in reparto ed 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 80.951 i guariti e 363 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 50.858 (+265) mentre gli attivi sono 2.498. Di questi: 2.472 si trovano in isolamento, 26 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 48.107 i guariti e 253 i deceduti.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 44.650 (+52), mentre i casi attivi sono 1.789. Di questi, 1.770 in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 42.684 i guariti e 177 i decessi.