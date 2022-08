Pizzicati a rubare ferro dal cantiere della metro, fuggono ma vengono fermati e arrestati

Nella tarda serata di ieri le pattuglie della Squadra Volante di Catanzaro sono intervenuti presso il cantiere ferroviario di via degli Angioini, dove è in costruzione la metropolitana cittadina, pizzicando due individui mentre smontavano e prelevavano del materiale ferroso.

Vistisi scoperti, i due hanno provato a fuggire con un Fiat Fiorino già carico della refurtiva, tentando di allontanarsi dal cantiere, ma sono stati subito intercettati e bloccati dai poliziotti di un’altra Volante, intervenuta nel frattempo.

Già noti alle forze dell’ordine, entrambe sono stati quindi sottoposti a controllo ed identificati mentre nel veicolo, oltre agli arnesi che si ritiene utilizzati per nel furto per smontare i pezzi in ferro, e che sono stati sequestrati, i poliziotti vi hanno trovato un consistente quantitativo di materiali asportati, circa 500 kg, che sono stati quindi recuperati e riconsegnati ai responsabili del cantiere.

I due soggetti, già tratti in arresto circa due mesi fa per un furto simile ai danni di un cantiere della costruenda metropolitana, sono finiti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.