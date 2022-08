Appartamento va a fuoco a Bianco, c’è una vittima

È di un morto il tragico bilancio di un incendio divampato all’interno di un appartamento a Bianco, nel reggino. Il rogo ha interessato l’abitazione che si trova in uno stabile di cinque piani in via Cristoforo Colombo, in pieno centro della cittadina della Locride.

All’interno viveva la vittima, una donna di 76 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, e che probabilmente non si sarebbe accorta del fuoco e sarebbe deceduta a causa del fumo.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i sanitari del 118 ed i carabinieri e la polizia locale. Ancora ignote le cause dell’incendio.

(in aggiornamento)