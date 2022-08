Soccorsi in mare, turista scrive alla Guardia Costiera: “grazie per averci salvato”

Grazie per aver salvato il mio amico. Questo ed in sintesi il senso della lettera che una giovanissima turista napoletana, Carmela Cristiano, di 20 anni, ha inviato alla Guardia Costiera di Praia a Mare, nel cosentino, per esprimere la sua gratitudine ad un militare della capitaneria, Christopher Quaranta, che lunedì, per l’appunto, ha salvato un suo amico 21enne.

Nel pomeriggio dell’8 agosto, intorno alle 16:30, entrambe erano in spiaggia presso un noto lido della zona e facendo un giro in mare con un canottino gonfiabile.

Mentre erano tranquillamente distesi a per prendere il sole, cullati dalle onde, nei pressi delle boe di segnalazione, si è improvvisamente alzato un forte vento che li ha allontanati dalla riva.

“Notavamo da terra che molti salvagenti e materassini venivano spinti al largo dalla corrente e, terrorizzati, cercavamo di remare per raggiungere la riva, ma i nostri sforzi risultavano vani e nonostante i nostri tentativi per voler raggiungere la spiaggia il forte vento ci allontanava sempre di più” spiega la stessa giovane.

“Eravamo impauriti e in preda al panico, quando – prosegue Carmela - fortunatamente vedevamo partire da riva il pattino di salvataggio del lido Copacabana con a bordo due persone, il bagnino e la persona che remava, che dopo abbiamo saputo essere un militare della Guardia Costiera di Praia a Mare. Per nostra fortuna il pattino riusciva a raggiungerci e con grande fatica per le condizioni del vento e del mare venivamo portati in salvo”.

Una volta a terra il militare si è preoccupato di conoscere le loro condizioni di salute ed i loro nomi: “sapevamo solo in quel momento che proprio il militare si era accorto della nostra condizione di difficoltà e si era attivato per soccorrerci in prima persona”, continua la ventenne.

Così, passata la disavventura, la giovane ha pensato di inviare la lettera come ringraziamento ma anche per “rendere noto tale gesto eroico perché se oggi posso farlo è grazie all’intervento coraggioso di questo militare, che da oggi mi ha dato la reale percezione di quanto possa essere importante il personale la Guardia Costiera”, afferma Carmela.

“Non osiamo immaginare cosa sarebbe accaduto senza il provvidenziale intervento di questo ragazzo, arrivato quando stavamo pensando al peggio e avevamo quasi perso la speranza di salvarci. Grazie ancora Christopher, perché non tutti si sarebbero comportati allo stesso modo, mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella di altri”, conclude la turista napoletana.