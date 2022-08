Picchiata davanti al figlio chiama il 113, marito finisce in carcere

È stato arrestato nei giorni scorsi un trentottenne di origine georgiana ma residente a Reggio Calabria, colto in flagranza di reato mentre picchiava la moglie di fronte al figlio minorenne. È stata proprio la vittima a chiamare il 113 denunciando l'aggressione, l'ultima di una lunga serie.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno potuto notare gli evidenti segni delle percosse sulla malcapitata. Presente anche il personale medico, che ha assistito la vittima per le numerose tumefazioni ed anche il figlio: entrambi sono stati messi in sicurezza.

A seguito di altri accertamenti di è emerso come il comportamento dell'uomo non fosse un caso isolato, ma continuato nel tempo. Motivo per il quale il trentottenne - gravato anche da un decreto di espulsione - è stato arrestato e trasferito nel carcere di Arghillà.