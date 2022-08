Covid, il Bollettino. Nuovo aumento dei casi (+1.895) a fronte di 5 decessi

Nuovo aumento dei casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti conta 1.895 nuovi contagi a fronte di 2.232 guariti nelle ultime 24 ore, -6 nuovi ricoveri e, purtroppo, 5 decessi.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+547), seguita da Reggio Calabria (+487), Catanzaro (+400), Crotone (+244) e Vibo Valentia (+128) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+89). Processati 3 milioni e 558.163 tamponi da inizio pandemia (+7.858) con il tasso di positività che appare stabile al 24,12%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 144.224 (+547), mentre i casi attivi sono 51.200. Di questi, 51.086 sono in isolamento, 112 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 91.794 guariti e 1.230 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 179.945 (+487) mentre gli attivi sono 8.827, di cui 8.769 in isolamento domiciliare, 58 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 170.289 i guariti ed 829 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 85.198 (+400), mentre i casi attivi sono 4.254. Di questi: 4.187 in isolamento, 60 in reparto ed 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 80.582 i guariti e 362 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 50.593 (+244) mentre gli attivi sono 2.497. Di questi: 2.470 si trovano in isolamento, 27 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 47.843 i guariti e 253 i deceduti.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 44.598 (+128), mentre i casi attivi sono 1.794. Di questi, 1.774 in isolamento, 20 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 42.627 i guariti e 177 i decessi.