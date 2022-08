Scoperte diverse piantagioni di marijuana nel catanzarese: sequestrate oltre 550 piante

Sono più di 550 le piante di marijuana scoperte e sequestrate dai Carabinieri nel catanzarese, nel corso di un'operazione congiunta svolta assieme al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria ed al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. E sono il frutto di un vasto controllo del territorio svolto tra più comuni, che ha coinvolto i militari delle stazioni di Tiriolo, Marcellinara, Gimigliano, e Catanzaro Lido.

Nel territorio di Gagliano sono state scoperte ben due piantagioni, per un totale di 350 piante di cannabis indica alte tra 1,5 e 2,5 metri. Successivi controlli in un terreno demaniale tra i comuni di Settingiano e Tiriolo a portato invece alla scoperta di ulteriori 200 piante alte tra i 30 centimetri ed i 2 metri. Si stima che il valore delle piante sia di circa 1 milione di euro.



In una proprietà privata sono stati inoltre individuati dei tubi in pvc sospetti, gettati alla rinfusa tra la vegetazione. Al loro interno contenevano un fucile da caccia e 18 cartucce calibro 12. Uno dei proprietari del terreno è stato denunciato per il rinvenimento, mentre sull'arma saranno effettuati maggiori accertamenti per verificarne l'origine.