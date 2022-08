Arsenale scoperto in un casolare abbandonato: mitraglietta, fucili e pistole erano pronte all’uso

Un vero e proprio arsenale composto da diversi fucili da caccia, pistole a tamburo ed automatiche di vario calibro, una Skorpion calibro 7,65 che è una mitraglietta di fabbricazione Ceca del tipo, oltre a più di 400 proiettili di diverso calibro.

Le armi, in buono stato di conservazione, erano ben imballate con del nastro adesivo ed opportunamente oleate: in pratica a disposizione per esser ritirate e pronte eventualmente a fare fuoco.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri della Sezione Radiomobile dal Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano (nel cosentino), che impegnati durante delle attività sul territorio hanno controllato un casolare abbandonato di località Fabrizio Grande, nell’area urbana della città jonica.

Del sequestro è stata informata subito la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Procuratore Alessandro D’Alessio. Nei prossimi giorni, sulle armi recuperate si svolgeranno le verifiche necessarie.