Tropea, tra un’aperitivo e l’altro beccato a cedere della droga: arrestato

Un uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato, nei giorni scorsi, a Tropea, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto il 5 agosto, nell'ottica di un vasto controllo del territorio coordinato dalla Procura guidata da Camillo Falvo, incentrata proprio sul contrasto del traffico di stupefacenti.

Ad attirare l'attenzione dei poliziotti un uomo, seduto ad un tavolo di un locale in pieno centro a Tropea. L'uomo, attenzionato dagli agenti, è stato notato mentre andava e veniva da un vicoletto nelle adiacenze, con fare sospetto. All'enesimo allontanamento dell'uomo, i poliziotti lo hanno seguito cogliendolo sul fatto mentre stava cedendo una dose di droga ad un turista straniero.

Individuato il nascondiglio dello stupefacente, sono stati rinvenuti complessivamente 5 grammi di cocaina (suddivisi in 18 dosi) e 18 grammi di marijuana (suddivisi in 11 dosi), assieme a 120 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente proventi dell'attività illecita.

Motivo per cui il soggetto è stato tratto in arresto per direttissima, e sottoposto all'obbligo di presentazione ed all'obbligo di dimora in Tropea, assieme al divieto di spostamenti notturni.