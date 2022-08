Covid, sempre meno contagi (+612) a fronte di 11 ricoveri e 4 decessi

Sempre di meno i nuovi casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti scenda a 612 nuovi contagi a fronte di 1.107 guariti nelle ultime 24 ore, a cui vanno però sommati anche 13 nuovi ricoveri e, purtroppo, 4 decessi.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+220), seguita da Reggio Calabria (+140), Catanzaro (+111), Crotone (+93) e Vibo Valentia (+17) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+31). Processati 3 milioni e 550.305 tamponi da inizio pandemia (+3.077) con il tasso di positività che appare stabile al 19,89%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 143.667 (+220), mentre i casi attivi sono 51.081. Di questi, 50.968 sono in isolamento, 110 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 91.369 guariti e 1.227 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 179.458 (+140) mentre gli attivi sono 9.135, di cui 9.070 in isolamento domiciliare, 55 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 169.495 i guariti ed 828 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 84.798 (+111), mentre i casi attivi sono 4.387. Di questi: 4.314 in isolamento, 65 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 80.049 i guariti e 362 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 50.349 (+93) mentre gli attivi sono 2.521. Di questi: 2.497 si trovano in isolamento, 24 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 47.576 i guariti e 252 i deceduti.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 44.470 (+17), mentre i casi attivi sono 1.856. Di questi, 1.836 in isolamento, 20 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 42.437 i guariti e 177 i decessi.