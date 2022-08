In Ferrari nell’area pedonale del lungomare: multati in tre, sequestrata l’auto

A bordo di una splendida e lussuosa Ferrari California stavano transitando sul lungomare Falcomatà, in tre a bordo, senza cinture di sicurezza e con il conducente, tra l’altro, tranquillamente al telefono mentre guidava.

Non sono di certo passati inosservati, soprattutto agli agenti delle Volanti di Reggio Calabria di pattuglia in zona, e ai loro colleghi della Polizia Stradale che hanno fermato l’auto che causava non pochi disagi alla circolazione dei passanti.

Durante le fasi di controllo, i poliziotti li hanno così identificati: si tratta del titolare di una concessionaria di automobili della zona, che era alla guida, e degli altri due occupanti di cui uno famoso per aver partecipato ad un noto talent show.

Da altri accertamenti si è poi constatato che l’auto era senza di immatricolazione e carta di circolazione oltre che copertura assicurativa.

Da qui sono stati tutti e tre sanzionati mentre la Ferrari è stata sottoposta a sequestro amministrativo.