Motta San Giovanni: s’accascia a terra in piazza e muore, inutili i soccorsi

Una serata d’estate, in pieno agosto, che avrebbe dovuto solo restituire allegria e spensieratezza ma che si è tramutata, improvvisamente, in una disgrazia.

È accaduto a Motta San Giovanni, comune di poco più di 5600 anime nella provincia di Reggio Calabria dove un uomo di mezza età è deceduto dopo essersi accasciato a terra, in piazza.

Inutile, purtroppo, l’immediato arrivo dei soccorritori del 118 che una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima che era, tra l’altro, impegnata in alcune esibizioni proprio nella zona.

In segno di rispetto la morte dell’uomo sono stata annullate altre due serate che erano previste oggi e domani.