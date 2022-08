Vasto incendio colpisce il crotonese: coinvolti due comuni, lambita la Ss 107

Un violento incendio sta interessando un'estesa area di vegetazione tra Santa Severina e Belvedere Spinello, lambendo in più tratti la Strada Statale 107: proprio il transito stradale sta subendo notevoli rallentamenti a causa del denso fumo e delle fiamme estremamente vicine al passaggio delle auto, al punto che un intero tratto è momentaneamente chiuso.

Sul posto i Vigili del Fuoco, giunti dalla sede centrale di Crotone e dal distaccamento di Petilia Policastro. Sei le squadre che operano sul posto, per un totale di 30 unità impegnate da diverse ore, con l'ausilio un'autobotte da 8 mila litri e quattro velivoli: due elicotteri regionali e due canadair.

Al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, e non si registrano danni a persone. Sul posto presenti anche squadre di Calabria Verde in supporto.