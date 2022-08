Catanzaro, violento impatto tra due auto: cinque feriti in gravi condizioni

Un gravissimo incidente stradale si è verificato quest'oggi a Catanzaro, lungo Via Lucrezia della Valle: due auto, per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente a forte velocità, bloccando il transito lungo la strada.

A bordo dei mezzi coinvolti - due Ford, una Fiesta ed una Focus - si trovavano cinque persone, tutte rimaste ferite gravemente a seguito dell'impatto. Necessario, oltre all'intervento del personale medico del 118, anche quello dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere.

Tutti e cinque sono stati poi trasferiti d'urgenza presso l'ospedale cittadino per ricevere le cure del caso. In corso gli accertamenti per far luce sulle dinamiche del sinistro.