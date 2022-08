Covid, crollano i contagi (+962), ma pesano altre 8 vittime

Continua il crollo dei contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti è sceso nuovamente al di sotto dei mille casi (962 per la precisione) a fronte di 1.649 guariti dal virus. Scendono anche i ricoveri (-7), mentre sono ancora decisamente alti i decessi (+8).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+373), seguita da Reggio Calabria (+293), Catanzaro (+237), Vibo Valentia (+6) e Crotone (+5) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+48). Processati 3 milioni e 547.228 tamponi da inizio pandemia (+5.206) con il tasso di positività che crolla al 18,48%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 143.457 (+373), mentre i casi attivi sono 50.866. Di questi, 50.753 sono in isolamento, 112 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 91.367 guariti e 1.224 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 179.318 (+293) mentre gli attivi sono 9.803, di cui 9.746 in isolamento domiciliare, 57 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 168.688 i guariti ed 827 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 84.687 (+237), mentre i casi attivi sono 4.543. Di questi: 4.316 in isolamento, 63 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 79.938 i guariti e 362 i decessi.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 44.453 (+6), mentre i casi attivi sono 1.839. Di questi, 1.820 in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 42.437 i guariti e 177 i decessi.

Nel crotonese infine i casi covid salgono a 50.256 (+5) mentre gli attivi sono 2.612. Di questi: 2.589 si trovano in isolamento, 23 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 47.392 i guariti e 252 i deceduti.