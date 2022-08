Crotone all’asciutto. Congesi: in serata l’acqua in alcune zone, ecco dove

Mentre l’intera città continua a restare con i rubinetti all’asciutto oramai da oltre 48 ore, dopo che il Corap ha terminato ieri la riparazione della condotta (QUI) che ha lasciato la città senz’acqua da venerdì scorso, la Congesi fa sapere stamani che data l'attuale portata in arrivo dal lago S. Anna, bacino che alimenta la città, il consorzio sta facendo riempire il serbatoio di Vescovatello basso.

Una operazione che stando a quanto riferito sempre dalla Congesi, si completerà nella serata di oggi, domenica 7 agosto. Si stima quindi che dalle 22, all’incirca, l'erogazione idrica possa riprendere nelle seguenti zone: via Cutro, fondo Gesù, borgata S. Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via Cristoforo Colombo e viale Regina Margherita.

“Resta inteso che il programma è soggetto alla portata in arrivo dal lago S. Anna e che l'erogazione non potrà essere fruibile in tutte le zone nell'immediatezza dell'orario comunicato”, precisano dal Consorzio.

La regolarità della fornitura dell’acqua in tutto il resto della città dovrebbe avvenire invece dalla serata di domani, lunedì 8.