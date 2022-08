Trovato morto in auto e chiuso dall’interno: indagano i carabinieri, forse un malore

Il corpo senza vita di un 45enne, G.S. le sue iniziali, è stato ritrovato questo pomeriggio in un’auto ferma in un avvallamento lungo via Sicilia, a Catanzaro.

A fare la scoperta sono stati i Carabinieri della Compagnia del Capoluogo che stanno indagando per comprendere cosa sia accaduto. Da quanto appreso la vettura sarebbe stata difatti chiusa dall’interno, tant’è che i militari ed i vigili del fuoco giunti sul posto hanno dovuto forzare la serratura per aprirne la portiera.

Inoltre, il corpo del 45enne, almeno da un primo esame esterno, non riporta ferite di nessun tipo: elementi questi che farebbero quindi escludere l’ipotesi di un omicidio.

La tesi su cui pare siano indirizzate le indagini sono quelle di un possibile malore o di un suicidio. Sarà comunque l’esame autoptico sul cadavere dell’uomo a dover chiarire la causa esatta della sua morte.