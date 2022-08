Beach Soccer. Icierre Lamezia, con Sicilia sconfitta di rigore

La squadra lametina dell'Icierre non riesce a trovare la vittoria nella seconda giornata di PlayOff Promozione e dal dischetto deve cedere ai catanesi.

L'Icierre parte bene e dopo pochi secondi è Gatto a prendere la traversa interna ma la palla balza sulla riga e viene poi respinta. E' il preludio al gol che arriva al 4' grazie a Scalese bravo a ribadire in rete da pochi passi dopo una splendida azione personale di Villella.

E' sempre Lamezia a fare la partita e gli sforzi vengono premiati al 9' quando Gatto è bravo a trasformare un calcio di punizione. Dopo un minuto Gustavinho è fortunato a trovare la zolla giusta che inganna Mercuri e accorcia le distanze.

Nel secondo tempo è sempre l'Icierre a fare la partita, tante le occasioni di Scalese e compagni ma è sempre bravo Meo a sventare la minaccia.

Nel momento migliore arriva il pareggio di Sicilia ad opera di Filetti che in contropiede si trova da solo davanti a Piazza e non può far altro che segnare.

Lamezia non ci sta e si catapulta in avanti. Al 10' Scalese è bravissimo a rubare palla e involarsi verso la porta, assist a Villella che tutto solo batte Meo.

A pochi secondi dal termine del tempo ancora Scalese, incontenibile, riceve palla da Piazza sulla sinistra, con una magia salta un difensore e il portiere e viene messo giù, rigore più giallo per Fazio che era già stato ammonito e lascia quindi in inferiorità numerica i suoi. Nell'occasione viene espulso anche l'allenatore siciliano Campanella per proteste.

Scalese però non è altrettanto bravo dal dischetto: il giocatore si lascia ipnotizzare da Meo che respinge sulla traversa. Occasione sfumata per l'Icierre di maturare il doppio vantaggio.

I neroverdi non si danno però per vinti e nel terzo tempo si proiettano in avanti alla ricerca del gol. Il portiere avversario è strepitoso in più di un'occasione a negare la rete agli avversari.

Come nelle più classiche partite, nel momento migliore arriva il gol di Sicilia, grazie ancora a Gustavinho che indovina una parabola perfida che si infila nel sette dove non può arrivare Piazza.

E' il pareggio. Da quel momento, nonostante le numerose sortite offensive, il risultato non cambia. Si va all'extratime, caldo e stanchezza incombono e le squadre non hanno la lucidità giusta per trovare la via della rete.

La lotteria dei rigori premia Sicilia per 7 a 6 ma le speranze di vittoria per l'Icierre sono vive più che mai visto che basta un successo con Chiavari per centrare la tanto agognata promozione".