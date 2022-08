Sabato 6 e domenica 7 agosto si darà vita, al Lido Sant'Angelo di Rossano, alla festa in onore della Beata Vergine Maria “Stella del Mare”.

Sabato 6 agosto, alle ore 19,45 (dopo il Santo Rosario con inizio alle ore 19), sarà celebrata la Santa Messa presieduta da monsignor Luigi Renzo (Vescovo emerito della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea).

In serata, invece, è in programma il concerto live, nel piazzale adiacente alla Chiesa e dinanzi alla Torre Stellata, del Gruppo Musicale “Etnikantar” che allieterà il pubblico con una serie di brani legati alla tradizione popolare pugliese: la “Pizzica” e la “Taranta”.

Domenica 7 agosto, dopo il Santo Rosario con inizio alle ore 19, ci sarà (alle ore 19,45) la Santa Messa presieduta da monsignor Maurizio Aloise (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati) e concelebrata da altri sacerdoti (tra cui don Umberto Sapia che saluterà la sua comunità parrocchiale dopo dieci anni alla guida della Parrocchia del “Sacro Cuore” per trasferirsi a Pietrapaola).

La celebrazione eucaristica sarà animata, con una serie di canti liturgici, dal coro parrocchiale. Al termine della Santa Messa, poi, si darà vita alla tradizionale Processione del simulacro della Madonna, grazie alla devozione di tanti fedeli e parrocchiani, per le vie del popoloso borgo marinaro rossanese. Questo il percorso: Viale Sant'Angelo (dall'Hotel Murano a salire), Via Ceravolo, Via Egeo e ritorno in chiesa dal Viale Mediterraneo.

La Processione, per l'occasione, sarà accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Pietrapaola”. Al rientro, infine, ci saranno i fuochi pirotecnici sulla spiaggia. I tanti cittadini e fedeli sono invitati a partecipare ai festeggiamenti, civili e religiosi, in onore della Beata Vergine Maria “Stella del Mare” al Lido Sant'Angelo di Rossano.