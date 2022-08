Covid, nel bollettino i guariti (2.271) continuano a doppiare i contagi (1.357)

Continua ad apparire stabile il bollettino quotidiano sull'andamento del coronavirus in Calabria: anche oggi infatti i guariti (+2.271) doppiano i nuovi casi accertati (+1.357), mentre si registra un lieve aumento dei ricoveri (+3) che sono tuttavia scesi a 293 in tutta la regione.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+477), seguita da Catanzaro(+296), Cosenza (+250), Crotone (+193) e Vibo Valentia (+100) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+41). Processati 3 milioni e 542.022 tamponi da inizio pandemia (+4.613) con il tasso di positività risalito al 29,42%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 179.025 (+477) mentre gli attivi sono 10.421, di cui 10.359 in isolamento domiciliare, 62 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 167.780 i guariti ed 824 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 84.450 (+296), mentre i casi attivi sono 4.543. Di questi: 4.472 in isolamento, 63 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 79.547 i guariti e 360 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 143.084 (+250), mentre i casi attivi sono 50.498. Di questi, 50.384 sono in isolamento, 111 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 91.365 guariti e 1.221 deceduti.

Nel crotonese i casi covid salgono a 50.251 (+193) mentre gli attivi sono 2.835. Di questi: 2.812 si trovano in isolamento, 23 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 47.164 i guariti e 252 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 44.447 (+100), mentre i casi attivi sono 1.939. Di questi, 1.920 in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 42.331 i guariti e 177 i decessi.