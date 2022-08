Supermercato distrutto dalle fiamme a Roccella Jonica: nessun ferito

È stato necessario l'intervento di più squadre dei Vigili del Fuoco per domare il violento incendio sviluppatosi all'interno di un supermercato di Roccella Jonica, rimasto pesantemente danneggiato dal rogo che, fortunatamente, si è verificato durante l'orario di chiusura. Attorno alle 14:00 sono intervenuti infatti i vigili del comando di Reggio Calabria e dei distaccamenti di Siderno e Monasterace, con il supporto di un'autobotte per il riforinimento idrico.

Interessata un'area di circa 500 metri quadri, con all'interno numerosi oggetti e prodotti completamente distrutti dalle fiamme. A dare l'allarme i residenti della zona assieme ad alcuni passanti, che non hanno potuto fare a meno di notare il denso fumo. Nessuno è rimasto ferito.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l'incendio ed evitare che si propagasse in altre aree del locale, che è stato successivamente messo in sicurezza. Al momento sono in corso i dovuti accertamenti del caso per tentare di comprendere l'origine dell'incendio.