Beccatto a gettare rifiuti per strada: denunciato imprenditore reggino

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio delle forze della Polizia municipale su tutto il territorio cittadino con riferimento, in particolare, ai servizi di prevenzione del danno ambientale.

Un’azione mirata che sta interessando tutti quei contesti di maggiore rischio in cui è si verificano discariche abusive e smaltimento illegale di rifiuti. In questo contesto, nei giorni scorsi, la polizia locale di Reggio Calabria a seguito di uno specifico servizio notturno, ha sorpreso in flagranza di reato il titolare di una ditta che scaricava rifiuti in strada, precisamente nella zona di Ciccarello.

A darne notizia sono il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e l’assessora comunale all’Ambiente e Polizia municipale, Giuggi Palmenta. Il soggetto è stato bloccato e denunciato all'autorità giudiziaria per smaltimento illegale di rifiuti. Da quanto si è appreso successivamente, peraltro, sembra che la stessa persona sia stata una dei rappresentanti dei comitati spontanei sorti a tutela del decoro della città e contro l'abbandono di rifiuti.



Nelle scorse settimane inoltre, ulteriori dieci sanzioni amministrative sono state comminate per abbandono di RSU in aree rurali. Nel complesso, sono stati 22 gli esercizi ispezionati attraverso un’azione congiunta tra Hermes e Teknoservice per un totale di dodici verbali e diverse segnalazioni per mancata registrazione utenza.