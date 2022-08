Finiscono in una gola tra i rovi e si perdono, brutta avventura per due turisti

Nella serata di ieri, venerdì 5 agosto, intorno alle 19 e 30, una chiamata alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia ha richiesto un intervento per il soccorso di due turisti, un uomo ed una donna, che impegnati in una escursione si erano persi tra Drapia e Gasponi.

I malcapitati, in preda al panico anche per l’avvicinarsi del buio e per le precarie condizioni della caviglia della giovane, sono stati rassicurati e tranquillizzati ed una volta individuata la loro posizione grazie alle Coordinate GPS, sul posto è stata inviata una squadra operativa del distaccamento di Ricadi.

I vigilfuoco, creandosi un varco tra la fitta vegetazione fatta di rovi e macchia mediterranea sono riusciti a raggiungere gli escursionisti in una gola a monte della strada provinciale 18.

Dopo aver prestato i primi soccorsi alla ragazza, che aveva la caviglia dolorante per una caduta, li hanno ricondotti, attraverso un canalone ed il greto di un torrente, fino alla strada nel punto in cui avevano iniziato l’escursione. L’intervento è stato ultimato alle poco prima della 22 della stessa sera.