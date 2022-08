Crotone senz’acqua, Congesi: fra due ore erogazione in alcune zone, ecco quali

La Congesi, società che gestisce il servizio idrico a Crotone, in relazione all’emergenza idrica in corso nella città pitagorica, praticamente da stamani coi rubinetti a secco per una falla in una condotta di gestione del Corap (QUI), ha appena comunicato che considerata la portata d’acqua in arrivo dal lago S. Anna al momento è possibile alimentare solo il serbatoio cittadino di Vescovatello basso.

Secondo il consorzio, pertanto, tra circa due ore l’erogazione idrica dovrebbe riprendere nelle zone servite dallo stesso serbatoio, ovvero via Cutro, Fondo Gesù, Borgata S. Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, viale Cristoforo Colombo e viale Regina Margherita.