Beach Soccer. Playoff Promozione: vittoria dell’Icierre sui padroni di casa del Cagliari

Vittoria importante per la squadra lametina che nel primo match dei playoff di beach soccer affronta una formazione candidata alla vittoria finale. I ragazzi dell’Icierre questa volta sono stati cinici e dopo 5 minuti si trovano già sul doppio vantaggio grazie ad una prodezza di Scalese, tornato al gol dopo un lungo digiuno; e Grande, bravo ad anticipare di testa il portiere.

I neroverdi però non si sono fermati ed hanno continuato a macinare azioni. Per ben due volte sono andati vicinissimi al tris su calcio di punizione, ma prima Scalese e poi Villella sono stati sfortunati nel colpire il palo esterno.

Un rigore di Podda al 10' poteva riaprire il match (sfortunato nell'occasione Mercuri che aveva intuito il tiro) ma su ribaltamento di fronte è stato bravo Gatto, servito ottimamente da Scalese, a trovare il corridoio vincente che beffa Mainas.

Ad apertura di secondo tempo arriva il 4-1 grazie a Grande che appoggia in rete dopo una splendida azione, ancora di Scalese. Il laterale ruba palla a centrocampo, supera due avversari e si invola sulla destra, passaggio al centro per Grande che tutto solo non può far altro che ribadire in rete.

Al 6' il paraguaiano Rolon accorcia nuovamente le distanze su calcio di punizione (anche questa volta Piazza intuisce ma non riesce a bloccare la sfera), ma è immediata la reazione dell'Icierre che con Villella trova la quinta rete.

Il lametino, servito magistralmente da Piazza, controlla di petto, si gira e tira battendo l'incolpevole Mainas.

Nel terzo tempo Rodriguez e Rolon provano a riaccendere le speranze del Cagliari ma il vantaggio dell'Icierre è tanto e arriva così la vittoria per la squadra lametina.

Domani, sabato 6 agosto, impegno alle 11.45 con Sicilia BS.

IL TABELLINO

Adriatica Immobiliare Cagliari-Icierre Lamezia 4-5 (1-3; 1-2; 2-0)

A.I. Cagliari: Aramu, Rolon, Etzi, Medina, Mainas, Melis, Ruggiu, Podda, Sabatino, Rodriguez. All: Wilson Araujo

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri An., Gatto, Grandinetti, De Fazio, Villella, Mercuri A. All: Pellegrino

Arbitri: Romani di Modena e Pancrazi di Ragusa

Reti: 1’pt Scalese (I), 5’pt Grande (I), 10’pt rig. Podda (C), 10’pt Gatto (I); 2’ st Grande (I), 6’ st Rolon (C), 7’ st Villella (I); 2’ tt Rodriguez (C), 10’ tt Rolon (C)