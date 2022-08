Covid, il Bollettino. Indice di contagio a quasi il 26%. Cinque morti tra Catanzaro, Cosenza e Crotone

Continua il monitoraggio del Covid19 in Calabria dove nelle ultime 24 ore si registrano 1624 nuovi casi su 6306 tamponi eseguiti, per un indice di contagio che si attesta al 25,75%.

Il numero maggiore di positivi, tra ieri ed oggi, si segnalano nel reggino (521), seguito dal cosentino (414), catanzarese (347), crotonese (152) e vibonese (125), mentre sono 65 quelli riferiti a soggetti provenienti da fuori regione.

Da registrare, purtroppo e ancora, delle vittime: ben cinque di cui tre avvenute nel cosentino ed una ciascuna nel catanzarese e crotonese.

Sale invece di altri 2386 pazienti il numero dei guariti, mentre sono ad oggi 73531 (-767) gli attualmente positivi al Covid. Di questi, 73241 (-756) sono in isolamento domiciliare, 278 (-12) sono assistiti in reparto, in ospedale, e 12 (+1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4.775 (66 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.701 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 79.379 (79.020 guariti, 359 deceduti)

Cosenza: Casi Attivi 50519 (105 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50412 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 92315 (91094 guariti, 1221 deceduti)

Crotone: Casi Attivi 2810 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2788 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 47248 (46996 guariti, 252 deceduti)

Reggio Calabria: Casi Attivi 11219 (65 in reparto, 1 in terapia intensiva, 11153 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 167329 (166505 guariti, 824 deceduti)

Vibo Valentia: Casi Attivi 1843 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1827 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 42504 (42327 guariti, 177 deceduti)